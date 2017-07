Luiz Inacio Lula de Silva wordt geconfronteerd met vijf verschillende aanklachten van corruptie. (Foto: Reuters)





Lula heeft de aanklachten van corruptie afgewezen. Hij zou een appartement als steekpenning hebben ontvangen in een corruptieschandaal dat is gekoppeld aan het staatsoliebedrijf Petrobras. De voormalige Braziliaanse leider zegt dat het proces politiek gemotiveerd is. Hij heeft de aanklachten nadrukkelijk ontkend. De zaak is de eerste van vijf aanklachten tegen hem.Lula heeft tot 2011 acht jaar gediend als president. Hij heeft belangstelling om volgend jaar opnieuw mee te dingen in de verkiezingen voor de linkse Arbeiderspartij. Een rechter heeft hem vandaag, woensdag, schuldig bevonden aan het accepteren van steekpenningen van de technische firma OAS. De smeergelden zijn gegeven in de vorm van een strand appartement in ruil voor zijn hulp bij het krijgen van contracten met het staatsoliebedrijf.De advocaten van Lula hebben in een verklaring gesteld dat hij onschuldig is en dat ze in beroep zullen gaan. "Lula is al meer dan drie jaar onderworpen aan een politiek gemotiveerd onderzoek. Er is geen geloofwaardig bewijs van schuld geproduceerd, en wordt overweldigend bewijs van zijn onschuld faliekant genegeerd," schrijven ze.De voorzitter van de Arbeiderspartij, senator Gleisi Hoffmann, heeft de uitspraak ook afgewezen. Ze zegt dat de zaak is opgemaakt om Lula te verhinderen opnieuw te gaan voor het presidentschap. Ze heeft aangekondigd dat de partij zal protesteren tegen het vonnis.Lula blijft een populaire politicus en het vonnis zal Brazilië sterk verdelen. De aanklachten tegen Lula hebben betrekking op het Car Wash schandaal, de bijnaam voor het grootste corruptieonderzoek ooit in Brazilië.Operation Car Wash is drie jaar geleden gelanceerd te midden van toenemende publieke woede over politieke corruptie. Het onderzoek richt zich op bedrijven die naar verluidt overeenkomsten zijn aangegaan met Petrobras in ruil voor steekpenningen, die in de zakken van politici en obscure partijfondsen zijn terecht gekomen.Lula is een voormalig staalwerker die vakbondsleider werd. Hij werd de eerste linkse leider in Brazilië in bijna een halve eeuw. Hij was de meest populaire president van Brazilië tijdens zijn ambtstermijn. De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft hem de meest populaire politicus op aarde genoemd.Lula kon niet voor een derde opeenvolgende termijn gaan, maar hij werd opgevolgd door zijn nauwe bondgenoot Dilma Rousseff, die later werd afgezet. De huidige president, Michel Temer, wordt ook geconfronteerd met beschuldigingen van corruptie. Er wordt aanhoudend om zijn aftreden geroepen.