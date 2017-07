Droge ogen oftewel drey ay is lef hebben. Of eigenlijk lef’s minder aangename alter-ego. Nu daar ik zelf met ogen rondloop die de memo niet hebben gekregen dat het oogvirus tijdperk voorbij is, heb ik allesbehalve droge ogen. Wie wel droge ogen heeft? Juist ja onze eerste burger. Voordat ik kan doortikken, schreeuwt iemand al 'maar eenieder maakt fouten, ook hij’. Ja, in mijn artikel maakte ik een fout door te stellen dat de agent tegen de automobilist tekeerging. Het was echter de familie van de overledene. Goed, ik heb de automobilist gebeld, ik rectificeer bij deze, nu weet u het ook en we kunnen verder.Maar 'fouten' maken als regeerder van een land heeft bijzondere gevolgen. Zo kan uitschelden als minister en een-soort-sorry zeggen maken dat kinderen op school van alles kunnen uithalen zolang ze maar daarna braaf roepen; “me moeder zegt ik moet sorry zeggen”. De Procureur-generaal bedreigen en daarna her-evalueren is ook geen 'ptyin tori' anders zet het niet de hele samenleving in rep en roer. Wat betekend trouwens her-evalueren? Is het stoppen met, anders benaderen of,…ach de tijd leert het wel.In straatinterviews hoorde ik daarna mensen dingen zeggen als “Na Gado pot en drape” of erger nog “jagi PG”. Een interessante variant vond ik persoonlijk “if un pur’ pres probleem o kon”. Die was tof omdat de genen die dat zeiden, zelf de enigen waren die er een probleem van zouden maken. Want wie heeft echt een probleem als de goede man niet meer aanzit? Volgens mij slechts de goede man zelf. Alhoewel, wat hij goed heeft gedaan is mensen op een positie plaatsen of in huizen heeft gezet die ze niet zouden hebben gehad als hij er niet was. Hun eigen hachje is dus ogenschijnlijk veiliggesteld. Dan wil je ‘met je mond’ wel doodgaan voor zo iemand ja.Maar goed ik zei net 'ogenschijnlijk' want de baan die je kreeg dankzij hem? Als je die niet kan behouden zonder hem dan zegt dat toch uiteindelijk iets van jezelf. Interessant om alvast na te gaan wat je zou moeten veranderen (aan jezelf) om die wel te houden. Bij- of omscholen is een optie, want hij zal er niet voor altijd zijn en niet eenieder zit ergens waar ze genoeg kunnen ‘vergaren’ om zonder hem in leven te blijven.En dat huis dat je kreeg dankzij hem? Is datzelfde huis dat je niet kan vullen met inboedel omdat je simpelweg net genoeg verdient om af te lossen. Datzelfde huis waaruit de bank je zal wippen als dit alles zo doorgaat en je salaris de race met de kosten van levensonderhoud blijft verliezen. Datzelfde huis dat je straks eraan zal herinneren; Stabiliteit vult je maag niet, maar het laat je wel eten.Laten we in een voorbeeld duiken; Me kind vraagt me om de nieuwste iPhone 7. A moni dè, Ik kan me het echter niet permitteren. (na tu sani!) Me kind zal bijzonder van me houden als ik hem een iPhone 7 schenk. Zijn vrienden zijn slechts kinderen en met hun kinderlijk verstand denken ze “wauw, wat een coole vader”, dus die houden automatisch ook van mij. Nu komt me kind na de iPhone thuis met een hongerige maag. Ik merk ‘t dus schreeuw; “je vader die van je houdt heeft een iPhone voor je gekocht”. Hij wendt zich tot zijn moeder en vraagt naar eten. Mama zegt boos “ga je vader vragen”, wetende dat ik het huishoudgeld aan de iPhone heb opgemaakt. Kind loopt hongerig weg en denkt mama houdt niet van me. Houd zijn iPhone vast en gaat samen met papa zitten klagen hoe we honger hebben omdat mama niet kookt.Intussen blijft de honger want die is echt. Papa leent wat geld en geeft ons een voedselpakket. Mama staat te schreeuwen dat het pakket niet de oplossing is maar intussen is de honger van het kind voor even gestild en denk het nog meer dat mama’s ede sey niet zo goed werkt. De familie komt in opstand en zegt papa je deugt niet. Het kind staat op en zegt? Juist ja "Na Gado pot en drape”…En zolang jij dat roept, denkt of gelooft, blijven zijn ogen droog en hoeft hij niet te huilen omdat gerechtigheid zich niet voltrekt. Dan kan hij zijn grenzen, vol droge ogen, blijven verzetten totdat jij zegt “STOP, Tot hier. Verder NIET!”. Na wan wenk! Lobi sma, maar lob yu srefi tu. A boskopu na LOBI.