Officier van justitie (ovj), Shanta Mahadew, achtte gekwalificeerde doodslag en moord bewezen. Zij eiste levenslange gevangenisstraf. De raadsman zegt aan Starnieuws dat geen enkele getuige op de rechtszitting gehoord is, terwijl de verdachte vanaf het begin ontkent dat hij Marie heeft vermoord. Volgens Ramlakhan zijn niet alle mogelijke scenario’s uitgesloten in deze zaak. Zo is de rol van de man van Maria niet bekeken. Uit het dossier blijkt dat de man voorganger is. Hij beweerde bij de politie dat zijn vrouw geen sekswerker was. De verdachte verklaarde dat hij al een maand een relatie met Maria had. Maria kookte voor de verdachte en iedereen uit het kamp wist dat Arturo P. een geheime relatie met haar had. Volgens de raadsman kan de echtgenoot alle reden gehad hebben om Maria te vermoorden, aangezien zij vreemdging.Maria werd op een wrede manier vermoord. De vrouw lag naakt op haar rug in het bed. Haar benen waren vastgebonden aan kleine balken van het bed. Haar gezicht was afgedekt met kledingstukken. Het lichaam vertoonde onderhuidse bloedingen en zij had diverse bijtverwondingen. Haar voorhoofd had een barstwond. Ook haar hals was donkerrood. Zij werd door verstikking om het leven gebracht. Er werd een balk met sojasaus aangetroffen bij het bed. Er is nooit een onderzoek gedaan naar de saus. De verdachte gaf steeds aan dat hij een black-out kreeg. De raadsman zegt dat de saus onderzocht kon worden en dan kon er nagegaan worden of er iets in gemengd was. Ook is niet onderzocht of de beten die op het ontzielde lichaam zijn aangetroffen, afkomstig waren van het gebit van de verdachte.Ramlakhan vraagt zich af wat voor baat de verdachte zou hebben om Maria te vermoorden, terwijl hij een relatie met haar had. Doordat de vingertoppen van de vrouw paars waren, vermoedt de raadsman dat ze ook vergiftigd was. Het bed had een gebroken poot. Ramlakhan voerde aan dat Maria gestreden heeft voor haar leven. Frappant is dat de verdachte bij zijn aanhouding niet eens een schrammetje had. De verdachte wordt wakker naast een lijk, herinnert zich niets meer en gaat geschokt bij het water zitten. Daarnaast is er geen overlijdensakte van Maria in het dossier. Op basis hiervan vindt de advocaat dat het OM niet-ontvankelijk verklaard moet worden.Ramlakhan benadrukt dat de echtgenoot van Maria het van horen zeggen heeft over de moord op zijn vrouw. Ook blijkt uit het dossier dat de man niet aan het werk was en ook niet op de machine. Het is niet bekend waar de echtgenoot zich ten tijde van het feit bevond. Ook heeft de politie hem niet op schrammetjes of wondjes onderzocht. Vreemd vindt de raadsman dat de echtgenoot die niet erbij was, kleine details over de moord wist te vertellen.Hij ging naar de Oelemarierivier om na te denken. Toen hij bij de rivier zat, kwam Fraser daar aan, vertelt Arturo P. Hij zou hem gepest hebben en gezegd hebben dat hij een sukkel is. Hij bleef maar pesten en ze raakten in een heftige discussie. De woordenwisseling eindigde in een worsteling. Fraser zou hem gestoken hebben in zijn hals. Hij zag dat de man in zijn borststreek was geraakt. Fraser kwam te overlijden. Bij de politie had de verdachte verklaard dat hij Fraser ontwapend had en hem daarna neerstak. Ramlakhan vroeg kantonrechter Siegline Wijnhard om zijn cliënt vrij te willen spreken. Ook deed hij het verzoek om de voorlopige hechtenis van Arturo P. op te willen schorten. Op 24 juli zal de kantonrechter ingaan op verzoek.Wanita Ramnath