De start van de Wiskunde Olympiade 2017 op de Salvator Muloschool.





Ewald Levens, voorzitter van de SVWR en Maurice Roemer, directeur van Self Reliance (hoofdsponsor), legden bij de opening van het evenement de nadruk op het belang van educatie. Levens ging opnieuw in op de doelstellingen van de Wiskunde Olympiade, namelijk het ontwikkelen van het algemeen denkvermogen, het opdoen van algebraïsche en rekenvaardigheden, het logisch redeneren en denken, het opvoeren van de creativiteit in de wiskunde en ontwikkelen van het wiskundig inzicht.Het is de vijfde keer dat de SVWR-commissie Wiskunde Olympiade deze activiteit organiseert. De werkgroep is onder voorzitterschap van Irwin Hidalgo en heeft als commissieleden Frank van Dijk, Indra Ramdin en Edmund Stuger.Voor de voorronde van de Wiskunde Olympiade 2017, de Faya Lobi wedstrijd, hebben zich landelijk 2355 leerlingen geregistreerd. Daarbij zijn van de 76 muloscholen, ruim 60 in alle districten betrokken bij deze activiteit. De SVWR heeft bij de voorbereidingen veel ondersteuning gehad van Joyce Zijler, hoofd van het Examenbureau en Inez Hendrie, hoofd Bureau VOJ, meldt de mediacommissie van de SVWR.