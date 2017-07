VHP-voorzitter Chan Santokhi draagt de rolstoelen over aan Fausia Poese van de SEH, terwijl Sarwan Badjalala toekijkt.(Foto: VHP)





Poese kijkt uit naar de volgende schenking. Zij sprak haar erkentelijkheid uit over de geste van de VHP. De overdracht van de rolstoelen vond plaats in het kantoor van busbedrijf Badjalala, dat de inklaring van de geschenkzending op zich heeft genomen.De VHP-voorzitter schonk de vorige week ook vijf rolstoelen aan huize Betheljada. De politieke partij deelt mee dat ze solidair is met de samenleving in haar streven de crisis in de gezondheidszorg te boven te komen. De VHP zegt zich te moeten beperken tot kleinschalige projecten. De regering heeft de grootschalige humanitaire hulp voor deze sector om onduidelijke redenen, ondanks toezegging van de president, naast zich neergelegd. Grootschalige humanitaire hulp vindt meestal plaats van Staat naar Staat.De VHP-voorzitter zegt als oppositie alleen maar aan te kunnen geven welke deuren er geopend zijn. De regering wordt opgeroepen alsnog in te gaan op het aanbod in het belang van de gezondheidszorg in Suriname.