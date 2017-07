Sarigatoen M. (38) heeft gepoogd meer dan tien kilo cocaïne het land uit te smokkelen. Het spul zat verborgen in bara mix, gezouten amsoi en pruimen in haar reiskoffer.De vrouw, die de Nederlandse nationaliteit bezit, is aangehouden door het Bestrijding Internationale Drug (BID) Team op de Johan Adolf Pengelluchthaven.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is zij ingesloten. De smokkelaarster is samen met de cocaïne overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname, meldt de Public Relations.