Zij vindt dat de crisis waarin de NDP het land heeft gebracht ernstige gevolgen heeft voor de inheemse en tribale volkeren. “De voorzitter van de NDP moet zijn energie stoppen in het invullen van de beloften gedaan aan de Surinaamse bevolking, onder andere het oplossen van het grondenrechten vraagstuk.”De APS verklaart dat zij achter haar idealen van een groene economie staat en achter het eerbiedigen van de woon- en leefgewoonten van de traditionele gemeenschappen binnen onze samenleving. “Net als het dorp Wit Santi staat APS altijd open om duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van ons land tot stand te brengen, mits wederzijds respect de basis van samenwerking vormt.” De partij voegt er aan toe: “Als het goed gaat met de inheemse en tribale volkeren in Suriname, zal het ook goed gaan met ons geliefd Suriname.”Op de feestvergadering ter herdenking van de 30e jaardag van de NDP heeft Bouterse zaterdagavond in para gezegd dat DA’91, SPA en Amazonepartij geen zetels hebben kunnen veroveren en dat zij dan denken de regering naar huis te kunnen sturen met straatacties.