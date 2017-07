Een kleine eenheid van Braziliaanse troepen zal nog blijven in Haïti totdat de VN-missie in oktober wordt beëindigd. (Foto: AFP)





De rekrutering volgt op de aankondiging van de VN-missie die Haïti in oktober zal verlaten. Maar critici zeggen dat het klein budget van het eiland besteed zou moeten worden aan de nationale politiemacht van ongeveer 15.000 officieren.In een verklaring van het ministerie van Defensie staat dat de rekrutering open staat voor mannen en vrouwen tussen 18 en 25 jaar, die zijn geslaagd voor hun middelbare opleiding. De VN-Veiligheidsraad is in april overeengekomen om zijn veiligheidstroepen, de blauwe helmen, terug te trekken. Na oktober zal er alleen een kleine politie eenheid op het eiland blijven om de Haïtiaanse politie te helpen.Het VN-vertrek heeft geleid tot een debat over de vraag of Haïti een nieuw leger zou moeten vormen. Veel politici ondersteunen het idee met het argument dat het werk zou bieden voor jongeren. Maar critici van de regering zeggen dat een militaire macht snel gepolitiseerd zou kunnen worden, het een wapen zou kunnen worden voor wie de president of premier is.In een groot deel van de geschiedenis van Haïti is het leger door een aantal autoritaire presidenten gebruikt om een politieke macht te ondersteunen. Tijdens de 29-jarige familie-dynastie, opgericht in 1950 door François ‘Papa Doc’ Duvalier, werd het leger opzij gezet en vervangen door de Tonton Macoutes, een gevreesde privé-militie die beroemd was om zijn wreedheid.Maar toen Duvalier's zoon, Jean Claude, in 1986 ontsnapte en naar Frankrijk vluchtte, bleef het commando van het leger - berucht voor zijn repressieve tactiek en vol met door Duvalier aangestelde functionarissen- op zijn plaats. Nadat de eerste democratisch verkozen president van Haïti, Jean-Bertrand Aristide, in een militair staatsgreep van 1991 werd afgezet, hebben soldaten en paramilitaire troepen talloze wreedheden gepleegd. Volgens schattingen hebben ze in drie jaren ongeveer 4.000 mensen gedood.Haïti's leiders betogen dat het nieuwe leger verschillende soorten militaire taken zal krijgen. Zo zal het hulp bieden na natuurrampen en de smokkelhandel bestrijden.Veel internationale donoren zijn niet enthousiast. Ze hebben miljarden dollars gegeven voor de ontwikkeling van de Haïtiaanse Nationale Politie, die nu ongeveer 15.000 getrainde leden heeft.