De directeur moet alle eigendommen van het bedrijf inleveren, zoals bedrijfsauto, woning, telefoon en andere spullen. Zij mag geen werkzaamheden uitvoeren. Haar salaris wordt wel doorbetaald.De leden van vorige raad van commissarissen onder leiding van Birinderkoemar Jaikaran hadden in mei dit jaar hun functie ter beschikking gesteld van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Er zouden volgens de raad zaken plaatsvinden in het bedrijf, die nader onderzocht moesten worden. Intussen is er een nieuwe raad van commissarissen benoemd. Een van de eerste daden is de directeur op non-actief stellen.