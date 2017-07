VHP-fractieleider Chan Santokhi





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de regering meer tijd nodig heeft om antwoorden voor te bereiden voor de begrotingsbehandeling. Ook had de regering gevraagd om de comité generaal te houden wanneer de antwoordronde weer zou beginnen. Daarom is deze vergadering niet uitgeschreven voor afgelopen dinsdag. De ronde van de regering komt niet op donderdag maar komende dinsdag. "Donderdag zullen we verder gaan met de Anti-corruptie wet," deelt Simons mee. Volgende week dinsdag wordt eerst de comité generaal gehouden, daarna antwoordt de regering op de vragen gesteld door de Assembleeleden. Dit is dinsdag via de griffier aan de fracties gemeld toen het voor de Assembleevoorzitter, na overleg met de vicepresident en met de griffier, duidelijk was dat de vergadering niet eerder zou kunnen worden uitschrijven.Santokhi zegt dat niet van de regering noch van de leiding van De Nationale Assemblee vernomen is wat de redenen zijn voor dit uitstel. De politicus meent dat het zuivere amateurisme van de regering is om de vergadering uit te stellen, terwijl het om dringende zaken gaat. "Uitstel van de begrotingsbehandeling, terwijl het land in een crisissituatie verkeert, is weer het zoveelste bewijs van incompetentie van de regering", stelt de VHP-voorzitter. Hij vindt dat de zaak erger wordt omdat de Assembleevoorzitter hieraan meewerkt. "De coalitie is een willoos instrument is van de regering geworden, dat blijkt nu ook weer," meent Santokhi.De regering heeft volgens de politicus duidelijk geen zicht op de kwestie Suralco/Alcoa, de volksgezondheid en financiën van het land. Santokhi benadrukt dat de regering al zolang weet dat ze informatie moet verstrekken aan De Nationale Assemblee. Deze zaak word maar steeds voor zich uitgeschoven, terwijl het volk te lijden heeft van de gevolgen van de crisis. De regering blijkt volgens de VHP-leider geen visie te hebben en geen capaciteit om beleid te maken en uit te voeren in het belang van land en volk.