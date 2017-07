Het bestuur zegt in een verklaring met met gepaste bezorgdheid kennisgenomen te hebben van de berichtgeving in de media over het functioneren van het Openbaar Ministerie, in het bijzonder de pg.De VSB acht het fundamenteel, dat de regering zorgvuldig omgaat met deze kwestie, aangezien het de potentie heeft om nationaal en internationaal te leiden tot een zeer ernstige verstoring van het vertrouwen in de rechtsstaat in Suriname, in het bijzonder de scheiding der machten.De VSB wijst er uitdrukkelijk op, dat overal ter wereld investeerders de naleving van de beginselen van de rechtsstaat in overweging nemen, wanneer investeringsbeslissingen genomen moeten worden. Suriname kan dus investeringen mislopen, indien er geen vertrouwen is in de rechtsstaat, hetgeen negatieve gevolgen zal hebben voor de stimulatie van economische bedrijvigheid en de creatie van werkgelegenheid, welke na de contractie van de economie in 2016 zeer noodzakelijk zijn.