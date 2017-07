Sahil Kadirbaks (10) is gistermiddag verdronken in de Surinamerivier. De politie van Meerzorg ging na een melding ter plekke. Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer met twee vrienden langs de over nabij een in aanbouw zijnde steiger aan het spelen waren. Op een bepaald moment kwam één hunner met het voorstel om te gaan zwemmen.Sahil liep op een boomstam die leidde naar het water. Hij sprong het water in en verdween in de diepte. Omstanders snelden op het hulp geroep van de twee andere jongens naar de plek en schakelden de politie in. Een zoekactie in de directe omgeving leverde niet het gewenste resultaat op.De politie van Meerzorg en de Maritieme politie hebben het lichaam van Sahil na twee uren uit het water gevist. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations.