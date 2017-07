Minister Gillmore Hoefdraad en Cesar Falconi, de IDB Country representative in Suriname, tekenen de lening 'Fiscal Strengthening to Support Economic Growth'.





James Scriven, de Chief Executive Officer (CEO) van de Inter-American Investment Corporation (IIC), is momenteel op werkbezoek in Suriname. Dit IDB-orgaan is belast met de private sector ontwikkeling in de lidlanden. De IIC is van plan om haar ondersteuning in het Caribisch gebied in de komende jaren substantieel te verhogen.Scriven zal ontmoetingen hebben met Hoefdraad, de Governor van de IDB, de minister van Handel en Industrie, en de Governor van de CBvS, voor een beeld van de macro economische situatie en het beleid van de regering. Hij zal met de VSB, Asfa en de KKF praten over hun prioriteiten en uitdagingen. Na deze sessies volgt er een ronde tafel met de private sector. De IIC CEO zal hierbij een presentatie houden en individuele bedrijven zullen vragen stellen.De IIC heeft in het verleden onder andere bijgedragen in de financiering van het Berg en Dal Eco Resort en biedt momenteel financiële ondersteuning aan Fernandes Bakkerij, meldt de voorlichting van het ministerie van Financiën.