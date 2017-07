De Nationale Partij Suriname (NPS) constateert dat president Desi Bouterse tot inkeer is gekomen en het inzicht heeft gekregen om zijn besluit ten aanzien van het opzeggen van het vertrouwen in de Procureur Generaal (PG), Roy Baijdnath Panday, in heroverweging te nemen.De partij concludeert dat de President rekening zal dienen te houden met de vele protesten die zijn losgebarsten in de samenleving om de Grondwet van de Republiek Suriname te respecteren.De NPS heeft vrijwel meteen na het bekend worden van de ongenuanceerde uitspraken van de president, op een vergadering van zijn partij in het district Para, haar structuren bijeengebracht en haar ernstige afkeuring over die uitspraken geuit.De partij benadrukt nogmaals dat de trias politica gerespecteerd en gehandhaafd moet blijven en dat onderlinge inmenging van de machten geenszins getolereerd zal mogen worden.Wij leven in een geciviliseerde maatschappij, waarin democratie en rechtstaat de sleutelwoorden zijn voor de ontwikkeling van ons land. Dat zijn grondbeginselen die de president zich niet alleen nu, maar gedurende de hele regeerperiode, eigen moet maken en naleven.de NPS blijft de verdere ontwikkelingen in een vreedzame voortzetting van het 8 december proces op de voet volgen en roept de President op om elke inmenging in de zaak achterwege te laten