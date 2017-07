De restanten van de uitgebrande Camp Street gevangenis in Georgetown, Guyana. (Foto: Reuters)





Ook in Nickerie is de controle op land en zee opgevoerd. Commissaris van Politie, Oedit meldt in een bekendmaking dat zware criminelen naar Suriname zijn uitgeweken.Hij doet een beroep op de gemeenschap om elke verdachtmaking direct door te spelen op het nummer 231222 / 234111.In de Camp Street gevangenis, die voornamelijk uit hout was opgetrokken, waren 600 gedetineerden gehuisvest. President David Granger zegt dat het de prioriteit van de autoriteiten is om nu meer dan ooit de veiligheid van de Guyanese bevolking te waarborgen. “Guyanezen kunnen ervan verzekerd zijn dat er geen gevangenen zullen zijn die rond de stad of het platteland ronddwalen," vertelde Granger de staatsomroeper.Twee van de vijf gedetineerden die waren ontsnapt zijn weer opgepakt. Onder de drie die nog voortvluchtig zijn is Mark Royden Williams, die in februari tot de dood door ophanging is veroordeeld. Hij is medeschuldig voor het bloedbad in Bartica, waarbij 12 personen werden gedood, onder wie drie politieagenten. Het bloedbad had plaats in de stad Bartica, op de Westelijke oever van de Essequibo-rivier, ongeveer drie uur verwijderd van de hoofdstad Georgetown. De daders waren in februari 2002 uit dezelfde gevangenis van de Camp Street ontsnapt. Williams werd veroordeeld op zeven aanklachten van moord en vijf aanklachten van doodslag.De directeur van de gevangenissen, Gladwin Samuels, zegt dat Williams zondag is ontsnapt. Hij heeft met een andere inwoner samengespannen om het gebouw in brand te steken en zo te ontvluchten. Een gevangenisbewaker, Odinga Wickham, is overleden door schotwonden, hoewel details van de beschieting nog onduidelijk zijn.Het vuur begon omstreeks 5 uur in de middag, maar de nooddiensten waren niet in staat om het gebouw te betreden omdat veel gevangenen gewapend waren, zeggen de autoriteiten. Het vuur heeft zich snel verspreid en heeft de gevangenis verwoest. De gevangenen zijn geëvacueerd naar de Lusignan-gevangenis aan de buitenrand van de stad.