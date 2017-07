Meer dan 7.000 Farc-rebellen worden weer opgenomen in het burgerleven. (Foto: AFP)





In totaal hebben meer dan 7.000 rebellen amnestie gekregen of zijn zij vrijgelaten uit de gevangenis als onderdeel van hun re-integratie in de Colombiaanse samenleving. De Farc heeft vorige maand zijn ontwapeningsproces voltooid. De rebellen hebben al hun 7.000 geregistreerde wapens overhandigd aan de missie van de Verenigde Naties (VN) in Colombia.De VN-Veiligheidsraad heeft maandag gestemd om een nieuwe missie in Colombia op te zetten, die vanaf september de uitvoering van de vredesovereenkomst zal monitoren. Met de uitvoering van het vredesakkoord komt een eind aan meer dan vijf decennia van conflict.De marxistische rebellengroep werd in 1964 opgericht om de rechten van landloze boeren te verdedigen. In 2012 is zij formele vredesonderhandelingen met de regering begonnen. De gesprekken zijn gehouden in Cuba en hebben vier jaar geduurd.In een referendum in oktober vorig jaar had de Colombiaanse bevolking de definitieve overeenkomst afgewezen. Maar het Congres heeft een maand later een herziende versie goedgekeurd en verheven tot wet.De Farc heeft ingestemd zijn gewapende strijd op te geven om een politieke partij te worden. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst was de re-integratie van de rebellen in het burgerleven. Er werd afgesproken dat alle Farc-leden die geen ernstige misdaden hebben gepleegd, amnestie zouden krijgen.De drie decreten die president Santos heeft ondertekend, hebben betrekking op 6.005 voormalige rebellen. Nog eens 1.400 die gevangenisstraffen uitzaten, zijn in de afgelopen maanden vrijgelaten. Santos heeft vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede gekregen voor zijn vredesinspanningen.Na het succes van de Farc-onderhandelingen is de tweede grootste rebellengroep in Colombia, het Nationale Bevrijdingsleger of ELN, ook formeel vredesgesprekken aangegaan. Ze worden gehouden in de naburige Ecuador.