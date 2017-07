De ouders van het meisje zijn gescheiden. Het kind logeerde af en toe bij haar vader. Hesdy G. is vorig jaar op 16 september aangehouden. Hij ontkent dat hij seksuele handelingen heeft gepleegd met zijn dochter.Bij de politie heeft het meisje verklaard dat haar vader haar had verkracht toen ze thuis bij hem was. De man is later voorlopig op vrije voeten gesteld, nadat advocaat Irene Lalji had aangevoerd dat het meisje steeds tegenstrijdige verklaringen had afgelegd, waardoor er twijfels in deze zaak kwamen.De raadvrouw wil op de rechtszitting van 24 juli het slachtoffer horen in deze zaak. Getuigen die waren gedagvaard op de strafzitting zijn ook niet opgedaagd. Voor de zitting op 24 juli zullen zij opnieuw worden gedagvaard.Wanita Ramnath