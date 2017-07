Soeresh Gobardhan





het niet zo dat ondanks dit alles toch een groot deel van de kinderen het niet halen wat u voor ogen heeft?

Veel ouders in Suriname hebben kinderen onder hun hoede in de leeftijd 10-25 jaar. Ook deze ouders willen dat hun kinderen een goede opleiding afronden en verantwoordelijke, integere en competente burgers van Suriname worden.Het is zeker tijd om nu in Suriname waakzamer te zijn dat kinderen niet te veel schade ondergaan van triggers (o.a. gedrag en attitude) uit de samenleving zoals onlangs weer is geëtaleerd door enkele hoogwaardigheidsbekleders.Uw kinderen zijn op school en doen hun best zodat ze rationeel-analytisch en wetenschappelijk goed worden onderricht? Is dat alles? Nee, u doet van huis uit ook uw best om ze te voorzien van gezonde voeding, kleding, sport en andere noodzakelijke materiële items en draagt u ook bij voor een goede opvoeding. Is. Hoe komt dat?Diverse wetenschappers houden zich bezig met hoe de mens functioneert, hoe hij/zij ziek wordt en weer beter kan worden, en ook hoe hij/zij nog beter kan functioneren middels betere management van emoties, lichaam, materiële behoeften en spirituele belevenissen. Die kennis en ervaring heeft geleid tot de ontdekking dat de meeste kinderen in vermelde leeftijdsgroep (en ook volwassenen) een chaotische balans hebben in de aangehaalde 5 fields of life: mentaal-intelligentie: materiële bevrediging: emotionele verwerking: lichaamsmanagement: en spirituele belevenis. Ook is bekend hoe signalen/triggers uit de directe omgeving van zo’n kind zowel positieve als negatieve impact hebben op elk van deze 5 fields.Lastig ook is dat bij een groot deel van vermelde categorie kinderen dat stukje van de hersenen belast met het rationeel –analytische vermogen van het kind, langzamer groeit dan het emotionele deel. Pas tegen het 25e jaar is deze groei gelijk aan mekaar. (Dr. Jay Gied, University of Philadelphia, USA). Dit verklaart ook dat indien de emotionele capaciteit ver vooruit is dan de rationele groei, dergelijke kinderen dan meer gericht zijn op sensatie, thrills en impulsieve belevenissen. Vaak overzien zij de consequenties van dergelijk gedrag niet immers, de rem op sensatie, thrills en impulsief gedrag is nog onvoldoende ontwikkeld.Nu is er een meersporen aanpak ontwikkeld om die 5 dynamieken waarmee de mens, dus ook uw kind, nu eenmaal functioneert, effectief in balans te brengen zodat de rationele hersengroei sneller tot ontwikkeling komt. De harmonie onderling in die 5 fields leidt tot hoogwaardige mindsets en dus effectievere gedachten, keuzes en gedrag.