Willems is op vrijdagochtend badend in haar bloed aangetroffen in de keuken van KFC aan de Wilhelminastraat. Tijdens het onderzoek van de politie is Chawila in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden.In eerste instantie ontkende ze enige betrokkenheid te hebben in de levensberovingszaak van Willems, die een leidinggevende functie bekleedde. De verdachte kwam na heel wat omwegen tijdens haar verhoren tot een bekentenis.Willems is op brute wijze vermoord met een ijzeren pijp en een verstelbare sleutel. Ze heeft ruim twintig jaar gewerkt bij het bedrijf.