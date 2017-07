(Aangeboden)6 juli 1977 – 6 juli 2017Stichting Onderwijs der EBGS herdenkt haar veertigjarig bestaan. Op 6 juli 1977 heeft de toenmalige praeses, ds. Emile Ritfeld, namens het Provinciaal Bestuur der EBGS met de oprichting van de stichting een nieuwe organisatorische inrichting aangebracht voor de EBGS scholen. Alle scholen van de EBGS vielen vanaf dat moment onder het stichtingsbestuur. De eerste directeur van de stichting was de heer August Theodorus Pengel.De EBGS heeft vele grote mannen en vrouwen voortgebracht in Suriname. Ook was het de EBGS die onderwijs bracht op verschillende plekken in het binnenland. De Stichting heeft de afgelopen 40 jaren vele hoogtepunten gekend, maar ook dieptepunten. Maar het rotsvaste vertrouwen in God en de veerkracht van het bestuur en de medewerkers van de stichting hebben ervoor gezorgd dat de stormen overwonnen worden. En dit geldt nog steeds.De Stichting is thans verantwoordelijk voor 65 scholen, waarvan 56 glo en 9 voj, in stad, district en binnenland. Ruim 13.000 leerlingen volgen dagelijks EBGS onderwijs. De stichting heeft 1397 medewerkers in dienst.De stichting streeft naar kwaliteitsonderwijs op al haar scholen. De EBGS levert niet alleen mensen af met kennis, maar vormt ze ook door het Godsdienstonderwijs en sinds kort ook door leerlingen op weg te helpen een eigen levensbeschouwelijke visie te vormen. Op 1 oktober 2016 is het vak Levensbeschouwelijke Vorming ingevoerd op alle voj scholen. Ons streven is dat onze leerlingen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.Stichting Onderwijs der EBGS