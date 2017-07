Directeur van de Hakrinbank, Jimmy Bousaid (r) overhandigt de gift aan een vertegenwoordiger van de Dienst 's Lands Bosbeheer.





De jachtopzieners van de afdeling Natuurbeheer van de Dienst ‘s Lands Bosbeheer, zijn door de Hakrinbank voorzien van twee computers met bijbehoren. Algemeen directeur Jimmy Bousaid, heeft de geste persoonlijk overhandigd.Met deze schenking zullen de jachtopzieners wederom in de gelegenheid worden gesteld om hun verslagen, rapporten, processen-verbaal en andere stukken (registratie van de jachtaktes) op te stellen in hun eigen werkruimte, zegt de voorlichting van de dienst.Het is de tweede keer dat de Hakrinbank computers schenkt ten behoeve van de jachtopzieners. De afdeling valt onder het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer.