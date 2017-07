Op zaterdag 09 juli 2017 somde president Bouterse tijdens een gehouden feestelijke bijeenkomst van de NDP in Para tal van concrete projecten uit die in de komende periode uitgevoerd zullen worden waaronder de bouw van woningen voor studenten. Daar aansluitend heeft de president ook aangekondigd dat er binnenkort gestart zal worden met de bouw van 30 woningen.De Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) heeft goede nota hiervan genomen en stelt deze toezegging van de president zeer op prijs. De VMSS is opgericht met het doel om elk afgestudeerde van de universiteit (ADEK) en Hbo-opleidingen in aanmerking te doen komen voor een perceelland ter bebouwing en bewoning.Met de toezegging van de president is de VMSS doelbewust ervan overtuigd dat de regering daadwerkelijk tracht invulling te geven aan de realisering van de doelstellingen van de VMSS.De VMSS hoopt dat de gedane toezegging niet blijft op 30 woningen, omdat er nog meer geregistreerde leden zijn die in aanmerking wensen te komen voor een perceelland waarop gebouwd kan worden met eventuele financiering van een bankinstelling. De VMSS ziet deze toezegging als een eerste stap in de goede richting.De VMSS zal in harmonie en in goede verstandhouding met de regering trachten uitvoering te geven aan realiseerbare ontwikkelingsprojecten bestemd voor het algemeen belang waaronder voor studenten. Hierdoor worden de dromen van studenten in korte tijd verwezenlijkt.