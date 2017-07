De Camp Street Prison in Georgetown is afgebrand zondag.





De minister van Justitie van Guyana, Khemraj Ramjattan heeft aan journalisten voorgehouden dat onder de gevluchte arrestanten zich ook zeer zware criminelen bevinden. Politiecommissaris Seelall Persaud heeft aangegeven dat Suriname op de hoogte gesteld is over het vluchtgevaar. Onder de gevluchte arrestanten bevinden zich Royden Williams en Uree Varswijck. Williams is gevonnist tot levenslang voor het vermoorden van acht personen. De strafzaak van Varswijck was nog in behandeling. Hij wordt verdacht van diefstal en moord. De namen van de twee overige verdachten zijn nog niet bekend.Volgens de politiecommissaris zijn ruim 1000 arrestanten overgeplaatst in andere cellenhuizen. Voor nog eens 300 andere gevangenen moet er nog een opvang geregeld worden. Op 3 maart 2016 stierven zeventien gevangenen in hetzelfde cellenhuis, nadat een brand was uitgebroken. Een onderzoekscommissie heeft aanbevelingen gedaan om herhaling te voorkomen.