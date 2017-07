De Nationale Democratische Partij heeft de discussies gevolgd over de zogeheten aanvallen vanuit de NDP/coalitie op het VHP DNA-lid, Krishna Mathoera. Er vallen wat zaken extra op vanwege het feit dat Mathoera toch heel vaak de mist ingaat met de door haar uit de duim gezogen cijfers zoals in het geval van criminaliteit en financiële schade van slachtoffers. Door cijfers van de ter zake bevoegde instanties worden haar schattingen systematisch weerlegd. De discussies die Mathoera voert zijn geenszins zakelijke discussies van een ter zake deskundige, doch zijn enkel ordinaire politieke aanvallen op de regering teneinde politiek te scoren en zodoende meer mensen achter zich te krijgen. Mathoera heeft namelijk de kiesdeler in Wanica niet gehaald in 2015. Zij eindigde met een teleurstellend aantal van ongeveer 2.500 stemmen.Na de reactie van de politieke ondersteuningsgroep van de fractieleider van de NDP waarin wordt aangegeven dat de arme Mathoera het maar voor zichzelf steeds moet opnemen en haar eerbaarheid zelf moet propageren en waarbij ook aangegeven wordt dat Mathoera heel wat interne VHP krachten tegen zich heeft gekregen in haar drang naar expansie van haar politiek imperium ten koste van de harmonie in bepaalde ressorten komt een erg doorzichtige verklaring van de VHP ter ondersteuning van Mathoera, waarbij gepretendeerd wordt als zou Mathoera brede ondersteuning genieten binnen de VHP. De problemen tussen Mathoera en andere VHP toppers in Saramacca Polder zijn daar een voorbeeld van. Ook het schrijven van haar naar het hoofdbestuur van de VHP waarin zij klaagt over weerstand tegen haar, spreekt boekdelen. Net zoals het verhaal van haar eerbaarheid slechts een sprookje is, is het ook een sprookje dat er sprake is van hartverwarmende ondersteuning van brede lagen van de VHP. De tijd zal dat sowieso uitwijzen. Het is best grappig dat de VHP de coalitie karaktermoord van Mathoera verwijt.Want één van de zeer frappante zaken is dat de zich erg eerbaar noemende Mathoera, die aangeeft dat ze een brief ter stopzetting van haar salaris heeft gehad, keihard verzwijgt dat ondanks die brief, de uitbetaling van haar salaris nooit is stopgezet. Mathoera wekt de schijn met haar reactie op dhr. Van der San dat zij geen salaris heeft ontvangen na de stopzettingsbrief. Niets is minder waar. Een klein onderzoek wijst namelijk uit dat Mathoera elke maand normaal haar KPS salaris ontvangt. Ook de VHP verzwijgt dit. Mathoera verdient een dubbel salaris zonder te werken voor het tweede salaris (KPS) dat toch een significant bedrag is. Het is dus waar dat de zichzelf eerbaar noemende Mathoera niet liegt, maar ze verzwijgt wel de waarheid!