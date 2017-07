De karavaan van Quota Suriname bij de LBO school te Meerzorg in het district Commewijne. (Foto: Quota)





Quota Suriname heeft in partnerschap met MyLab, sponsor Iamgold en een groep van enthousiaste professionals en vrijwilligers informatie en educatie over de gevaren en risico’s van hart- en vaatziekten gebracht, speciaal voor de vrouwen van district Commewijne. Op de LBO Meerzorg is een zogenaamd parcours uitgezet. Bij binnenkomst kregen de dames na te zijn welkom geheten een kaartje waarop gedurende het parcours de diverse gemeten waarden werden bijgehouden. De eerste stop betrof een korte infosessie met een presentatie waarin informatie werd verstrekt de risico’s van hart- en vaatziekten en hoe met een gezondere levensstijl, de vrouwen er zelf voor kunnen zorgen dat hun kans op hart- en vaatziekten steeds meer wordt verkleind.Na de presentatie konden de vrouwen doorlopen naar het 'Meten is weten station'. Daar werden ze gewogen en de buikomvang, de BMI, de bloedsuiker en de bloeddruk werden gemeten door het team van MyLab professionals. De volgende stop in het parcours was het station 'Bewegen' waar van eenieder onder leiding van een fysiotherapeut, vier simpele fitheidstesten werden afgenomen, om een indicatie van de fysieke conditie te krijgen. Met de scores waren de vrouwen daarna in de gelegenheid een één op één gesprek te hebben met één van de vier huisartsen ter plekke op het 'Aksi datra station'.Aan de hand van de op de kaartjes bijgehouden scores werd door de artsen aangegeven of de vrouwen op de goede weg zijn, of dat het belangrijk is dat er zo snel mogelijk met de eigen huisarts contact gemaakt wordt voor behandeling, al dan niet intensief. De volgende stop in het parcours was de post 'Voeding', bij de diëtiste. Hier werden de dames met veel aanschouwelijk materiaal voorgelicht over het maken van de juiste keuzes bij gezonde voeding. Het laatste station van het parcours betrof het eindregistratiepunt, waar de vrouwen ook een presentje van Quota ontvingen en een bakje fruit, een snackje en een flesje water.Er heerste in de ochtenduren een gezellige drukte. Vanuit verschillende dorpen in Commewijne zijn de vrouwen door bussen opgehaald en naar het terrein waar de Quota Heart For Women Karavaan stond gebracht. Ook zijn er vrouwen op eigen gelegenheid gekomen.Met dit project wil Quota Suriname vrouwen bewust maken van gevaren en symptomen van hart- en vaatziekten specifiek bij vrouwen, omdat uit onderzoek is gebleken dat de symptomen anders zijn dan de bekende zoals die zich bij mannen voordoen. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen, echter zijn de symptomen bij vrouwen vaak minder evident en worden vaak te laat als zodanig herkend. Quota Suriname zal de Karavaan in beweging houden en over enkele maanden een ander district in Suriname aandoen.>i>Quota Suriname is een service club van 41 professioneel werkende vrouwen die zich sterk maken voor onder meer kinderen en volwassenen met een beperking, senioren en vrouwen.