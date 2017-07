Assembleelid Patrick Kensenhuis op weg naar het podium. Hij verzekert partijleider Desi Bouterse er geen redi musu's zijn in Para. (Foto's: Leroy Troon)





De NDP heeft zaterdag haar dertigjarig bestaan gevierd in Para. De paarse partij heeft alle drie zetels veroverd. Sapoen haalde aan dat hij geen 'goud en juwelen' kan schenken aan de jarige partij. “Wat we wel voor u hebben is partnerschap, want u kunt de ontwikkeling niet alleen ter hand nemen, vertrouwen omdat ook in de politiek dit het hoogste goed is, en respect. U kunt op ons rekenen, op loyaliteit,” bood Sapoen aan. Sapoen en Chitan hebben na de verkiezingen van 2015 een eigen organisatie gestart, terwijl ze nog verbonden waren aan de Pertjajah Luhur. De BEP is uit de V7 gestapt om deel te worden van de coalitie.Waterberg haalt aan dat de HVB en de BEP vaker onder vuur staan. “Men zegt dat we verraad hebben gepleegd, ik weet niet wie we zouden hebben verraden,” merkt hij op. “Ik heb in elk geval geen verraad gepleegd want V7 is uit elkaar gevallen vóór de samenwerking. Al de andere partijen die nu in de oppositie zitten, zijn ook gaan onderhandelen maar de cv van de BEP was mooier.” Waterberg belooft dat hij blijft samenwerken met de NDP. “We gaan jullie blijven ondersteunen met onze ideeën en onze visie.”Assembleeleden Kensenhuis, Jennifer Vreedzaam, Glenn Sapoen (gekozen in Para) en Amzad Abdoel zijn ervan overtuigd dat de NDP “diepe wortels geschoten heeft, nog steeds groeit, onschuifbaar is en ook in 2020 alles paars zal kleuren.” Abdoel heeft minuten lang enkele verdiensten van de NDP opgesomd. Hij is ervan overtuigd dat ook in 2020 de mensen weer paars zullen stemmen. Hij vraagt geduld in deze dagen van de crisis. “It’s not about waiting for the storm to pass. Its about learning to dance in the rain,” citeert hij. “And we will dance in this rain, we will pass, we will win de verkiezing!”Kensenhuis is in 2015 overstapt van de NPS naar de NDP. Hij benadrukt dat in Para de NDP niet bang hoeft te zijn om verraden te worden. Kensenhuis verzekert dat de Paranen op straat zullen komen als het zover komt om Bouterse te beschermen. “Mi e gi NDP a garanti dat no wan sma o kon keti na leider fu a partij disi. Para knap na yu baka," verzekert hij. “Di Para wini a feti in 2015 da Para o sor’ yu tak’ no wan sma e sroto a president, a voorzitter fu NDP.” Kensenhuis merkt op dat alle Paranen achter de paarse partij staan. Er zijn geen andersdenkenden, geen ‘redi musu's’ in Para, geeft hij aan. “Het gebeurt vaak dat de eigen mensen worden ingezet om de eigen leider af te maken, die redi musu. Tot de dag van vandaag zal je geen Paranen vinden die verraad plegen. De Paraan ondersteunt de leider die ontwikkeling brengt. Redi musu no de in Para.”René Gompers