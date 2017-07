De Camp Street gevangenis in Georgetown is afgebrand. (Foto: Faceboek)





Tijdens etenstijd werd de aanval door de gedetineerden geopend. De vrouwelijke PA’s zijn aangevallen met geïmproviseerde wapens en twee geweren. Tot nu toe zijn er vijf PA’s in het ziekenhuis beland. Ze hebben schot- of kapverwondingen opgelopen. Ook gedetineerden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Andere gedetineerden worden geëvacueerd naar andere gevangenissen.De Guyanese media melden dat vier gedetineerden gevlucht zijn in een voertuig. Dit gebeurde nadat het cellenhuis in brand stond. Behalve de cellenhuizen, is ook de administratieve ruimte afgebrand. De brandweerlieden konden er moeilijk bij, omdat de gevangenen bewapend waren.Op 3 maart 2016 stierven zeventien gevangenen in hetzelfde cellenhuis, nadat een brand was uitgebroken. Een onderzoekscommissie werd later ingesteld. Er werden toen aanbevelingen gedaan om een herhaling te voorkomen.