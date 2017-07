Sharmila Kalidien-Mansaram, het 'juweeltje' dat NDP heeft binnengehaald. (Foto: Leroy Troon)





“Zo, na al die keti-koti’s zijn we weer lustig op de oude toer bezig.”“En wat is die oude toer dan?”“We zijn weer heftig met elkaar aan het bakkeleien; allerlei kopstukken liggen via de media met elkaar overhoop.”“En belasten ons verstandelijk vermogen dat toch al zo verzwaard, gezwaard en bezwaard is.”“Even meester, wie hebben er dan zo een openbare ruzie met elkaar?”“Jongeman, ben je er dan zo gewoon aan dat je niet ziet dat we net als in dat beroemde stripverhaal van Asterix en Obelix als dorp bij tijd en wijle met elkaar op de vuist gaat?”“Ja, die serie ken ik; die visboer die half verrotte vis voor vers verkoopt, die dorpszanger die altijd vals zingt, die ouwpa met z’n piepjong sexy vrouwtje en haar roddelvriendinnen, de leider die door twee onderdanen op een schild wordt rondgedragen en die druïde, die dresiman van het dorp, met z’n beroemde toverdrank; als de dorpelingen daarvan drinken, worden ze ijzersterk en slaan ze de Romeinen aan stukken.”“En hoe heet die toverdrank hier in Ons Dorp?”“Nyang-prisiri-dringi-modosiri-dyindyabiri.”“We zijn weer afgedwaald, beste zuiplappen, wie en wie hebben in Ons Dorp nog meer ruzie met elkaar?”“Alvast een mevrouw, waarschijnlijk met Djoe-sneesi-kulybrudu en/of invloed, die de bouw van dat Azuurja-megagebouw heeft doen stopzetten, om van onze verzekeringsmultinational een aardige afkoop los te pingelen.”“Ik geef haar groot gelijk, dan moest men niet sluipfasi met de bouw zijn begonnen. Vergunning alles is netjes geregeld, maar de buurt is door de desbetreffende overheidsinstantie nooit gehoord, zelfs niet dat vlakbij gelegen bejaardencentrum.”“Zo is dat in vele buurten toegegaan: men merkt opeens dat er een bombastisch magazijn, een hoerentent, een minimall, een enorm autoreparatiebedrijf, een helicopterlandingsplaats, een zoveelste tjaina-blokkendoos, een goudverwerkingsbedrijf dat kwikdampen over de buurt uitblaast, bedenk het maar niet, wordt neergezet, dankzij een corrupte DeeCee of een bepaalde Tyukudienst bij Owee.”“En dan hebben twee professoren ruzie om titels, en de ene die eerst tevergeefs het achterstewerk van ‘jeweetwelwie’ heeft willen likken voor functies, maakt de grote fout om de mini-ster Robbertje Pineut via de radio erbij te sleuren, want die heeft hem betrapt op valse titels en een dubbel salaris bij Adek.”“Maar terecht eist Karel de Doeman correctie van de minister, vooral vanwege zijn uitspraken die beslist geen voorbeeld zijn voor de jeugd.”“Jeugd? Welke jeugd? Tienerjongens die op roof uitgaan en meisjes van 13 jaar die tot in de kleine uurtjes met kleding waar alles net niet te zien komt, fleuren in het uitgaanscentrum of die een paar dagen met een club jongens in een hotelkamer onderduiken? Karel, waar is het ouderlijk gezag of doet de kerk daar niet meer aan?”“Ja, maar al is Ori-sa-pori-a-tori als eerst naar de radio gestapt om de minister en de hele Adektop erbij te slepen, dat geeft de minister in zijn wederwoord niet het recht om zo vernederend en persoonlijk in te hakken op poti-Ori-sa-ning-pori.”“Nou, dat was me een typisch Pineuts en echt niet preuts wederwoord; een scheldkanonnade van jewelste, arme Henry werd effe uitgemaakt voor omgevallen boekenkast, mislukt product, corrupteling, frommelaar enzo. De minister daagt hem uit in een open discussie via de media, dan zal hij hem morsdood slaan als een rat in een ton. Jeetje, die heeft ballen tussen z’n tenen, nee schenen, nee benen.”“Ma yu no yere a bigi ondersteuning tapu na einde van Pineut z’n opvlamming: geen enkele Lietje-buk-rubby-lekker…”“Nee, zuiplap, hij zei: ik ga mijn president niet laten vallen voor een ‘Pietje Puk Chubby Checker als jou.”“Mang, doet er niet aan toe, hij zei ook: ‘ik ben Boutist in berg en steen….”“In ‘merg en been’. Zie wat alcohol doet met je hersencellen….”“Je kletst mang, en ‘Ori-sa-sori’ was zeer geschokt over deze Pineutse uitbraak.”“Laat hij nou niet naïef doen; wat had hij anders verwacht?”“Hij zal de minister nog antwoorden. We benne benieuwd.”“En Baas heeft het vertrouwen in de PeeGee opgezegd, ook een ruzie daar in het kippenhok.”“Dit lijkt steeds meer op die Madurodam; daar is toch ook een PeeGee in ongenade gevallen? Ze mag het land niet meer uit.”“En nu pas wil de Caricom gaan bemiddelen, na hoeveel maanden strijd aldaar?”“Liever laat dan nooit.”“Maar net als hier: die ene kant wil koet-ke-koet dat ‘die man’ weg moet en dat doet ‘die man’ dan grijpen naar allerlei gekronkel met wetsartikelen en nu moet onze PeeGee het gelag betalen.”“Nu pas? Lang nadat de Krijgsraad die opdracht van de PeeGee ter stopzetting van het proces naast zich heeft neergelegd en de auditeur-militair 20 jaar cel tegen Baas en Dendu heeft geëist? Waarom is toen niet meteen de PeeGee de laan uitgestuurd?”“En niemand praat over die 20 jaar eis tegen Dendu. Alle pijlen zijn op die Baas van je gericht, daaruit zie je dat het vooral om een politiek proces gaat.”“Zeg geen onverantwoordelijke dingen. Hij is de hoofdverdachte, daarom.”“En al degenen die elke keer weer hun pijlen zo specifiek op ‘die man’ richten, versterken het idee dat hij zo belangrijk is; zij maken en houden hem groot.”“En wat doe jij?”“Ik moet zien te surviven in deze alles duurder en onveilig geworden samenleving, waar ze je nu met een hamer gewoon de hersens inslaan of je tot in je huis van vlakbij door je hoofd schieten; ik heb eerlijk gezegd geen tijd voor die al jaren durende komedie daar in de rechtszaal. Ze bekijken het maar. Ik vind het in stand houden van mezelf en de mijnen veel belangrijker.”“Ja, je afsluiten van de wereld om je heen is ook een manier. Maar er gebeuren echt rare dingen in dit land. Neem die grootondernemer die na sluitingstijd met veel geld bij een makelaar gaat om een stuk grond te kopen. Dan ga je me ook zeggen dat ik zomaar dingen zeg als ik stel dat dit geen zuivere koffie is.”“Da wattebout de tweede keer dat er kokka in een container met exporthout wordt gevonden, nu duizend kilo. En je weet, pak je twee ladingen dan zijn er zeker al tien gepasseerd.”“En alweer al die geheimzinnigheid eromheen. Men weet toch wie de containers heeft beladen? Of wordt dit misschien buiten proces om afgehandeld?”“Net als die geheimzinnigheid rond de besprekingen met de Suralco. Dan moet er nu achter gesloten deuren info verstrekt worden. Iets zwaars klopt daar zo te zien niet, want waarom kan die info niet openlijk gegeven worden?”“Dan die ruzie tussen bond Waterleiding en de directie. Wees zuinig met water, de bond is in actie gegaan. Zelfs een paar honderd srd extra kan men de werkers niet geven, dan toucheren anderen dubbele en driedubbele salarissen?”“Maar het bedrijf heeft geen geld en de waterprijs kan ook niet omhoog, zo zegt die Son of Dot.”“Wie gelooft nou een ruggengraatloze puppet on a string?”“Als er geen geld is en wij maar bijna gratis duur drinkwater willen verbruiken, dan moeten we het bedrijf maar sluiten; iedereen slaat dan weer een put op het erf en baadt en wast de honden en auto’s en het huis of draait cement met water daaruit en drinkt gekookt regenwater of geïmporteerd flesjeswater.”“Ach, dit is gewoon een politiek scenario om straks de schuld van een waterprijsverhoging niet aan de regering en aan ‘die man’ te geven.”“Dan zijn die marktverkopers boos op de marktleiding, want ze willen niet eens één srd verghoging per vierkante meter stand huur betalen.”“Laat ze dan de goedkoopste stand van zo een 3 bij 3 meter voor zeven avonden jaarbeurs voor zo een 600 US dollars gaan huren. Schandalig gewoon hoe de Kamer van Koophandel haar eigen leden zo uitbuit.”“Maar die rommel en onhygiënische troep die de marktventers achterlaten, moet wel om de zoveel maanden met geld van de belastingbetalers schoongemaakt worden.”“En wattebout die grotere marktstandhouders met vriezers en ijskasten in hun stand die maar dertig srd stroomkosten per maand betalen?”“Zachte marktmeesters maken stinkende markten. Die hele markttroep daar moet weg. Sloop de boel vanaf de oude veersteiger. Maar nee, de handel gaat klagen, dat ‘arme’ volk gaat klagen, de bushouders gaan klagen. Lieb a sani so leki Ston Oso bij Kwakoe.”“En wattebout die ruzie die DNA-lid Vlamtoerah met de coalitie, inclusief ex-minjuspol heeft?”“Maar haar kritiek op het falend regeringsbeleid was wel degelijk terecht. En die paarse club van jullie kan niet tegen kritiek, dan begint men met modder terug te smijten. Vandaar dat mijn Oranje leider jullie heeft opgeroepen om terug te keren naar de zakelijk discussie.”“Laat hij die oproep eerst doen aan dat Kuiken en die Geitendief uit eigen gelederen.”“Die hebben ook terechte kritiek, zoals op de overheid die met hypotheek belaste gronden voorheen van de bauxietmaatschappijen aan burgers toewijst. Dan mag je Aziz een kuiken noemen, maar weerleg je daarmee zijn kritiek?”“Maar wattebout die ‘Vrouw-sa-ramt’, ex-rokjesmevrouw van de oranje partij die op het paarse podium in Para als een juweel uit de kast is gehaald en danspasjes met Baas-van-nog-twintig heeft gemaakt?”“Wordt zij onze nieuwe PeeGee of minjuspol?”“Alles is mogelijk. Kijk hoe Dora bij binnenkomst de BVB kreeg.”“De BVB? Binnenlandse Veiligheids Bende?”“Nee mang, zeg geen nonsens; ze kreeg de Brasa Van Baas. En na een tijdje kreeg ze weer de BVB, maar nu als betekenis: de Bons Van Baas.”“Net als haar kortlontige en kortstondige opvolger.”“Ik zing: ‘Wie krijgt de Brasa, wie krijgt de Bons, dat na aksi fu ala Ons.”“En ik vertrek. Volg scherp hoe alle prijzen overal de lucht in gaan en kijk waar je kan bezuinigen en of meer inkomsten kan binnenhalen, dan om je bezig te houden met die al vruchteloze inspanningen om ‘die man’ voortijdig weg te krijgen. Proost.”Rappa