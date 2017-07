President Desi Bouterse somt op de feestvergadering van de NDP tal van projecten uit waarmee de regering bezig is.

(Foto: Leroy Troon)





In 2019 zal worden opgeleverd "het alom bekende Wanica Hospitaal", kondigde de president aan. In Wanica wordt weer gestart met de bouw van de huizen van Broad Homes. Bij Hanna's Lust komen er 300 huizen en twee appartementencomplexen. 1200 woningen worden opgezet te City of Para. Tegelijkertijd zullen voor de studenten groeiwoningen worden geassembleerd. Studenten en minder draagkrachten kunnen beschikken over een basiswoning die ze verder kunnen uitbreiden. Dit project zal beginnen met dertig woningen. De president zei dat ondanks de moeilijke situatie alle initiatieven worden genomen om de 'arme man' te steunen.Een delegatie van China is op bezoek geweest voor een landbouwproductiecentrum in Wanica, met packing house, koel- en vriesfaciliteiten. Er zal op grote schaal aan paddenstoelenproductie worden gedaan. In Nickerie wordt de voorbereiding getroffen voor Tripple F uit India voor opzet van een palmoliebedrijf. Ook in het oosten van het land zal een palmoliebedrijf verrijzen, hield Bouterse zijn gehoor voor. De focus is op meer kleine en middelgrote bedrijven, zodat er meer productie komt en meer mensen aan het werk gezet worden.De pompen van Wageningen worden verwisseld. Landelijk is er 33.000 ha rijst gezaaid. Sinds 1980 is dit nooit eerder voorgekomen, benadrukte de president. In 2010, toen de regering Bouterse I aantrad, was de inzaai nauwelijks 23.000 ha. In 1986 was de export 100.000 ton. Daarna is de export zwaar gedaald.In december start het project 'Safe City' om de criminaliteit terug te dringen. De stad zal voorzien worden van camera's. China heeft aangeboden om in het kader van nationale veiligheid ook in de districten te voorzien van camera's. "Wij werken hard, terwijl mensen u proberen op straat te krijgen".De ontsluiting van het binnenland van televisie en internet gaat ongestoord door. Onlangs zijn Palumeu en Apetina ontsloten. Tepu, Tapoeripa en Coeroenie volgen. Na bijna 50 jaar wordt er een diepte investering gedaan in Telesur voor het opzetten van het nationale breedbandplan.- Per 1 augustus wil de regering het Investsurplan effectueren. De wet is gemaakt in 2002, maar hier is geen inhoud aangegeven.- Er is een deal tussen Brazilië en Venezuela voor het afzetten van rijst en padie. - Staatsolie zal medio 2018 een contract tekenen met een belangrijke maatschappij om nader te kijken naar de vele voorkomens van olie. Getracht wordt om een gigant aan boord te krijgen die bereid is verder te gaan met de exploratie.- SWM doet een geweldige job, stelde de president. Te Wayambo is weer 16 kilometer aan weerszijden voorzien van water. Aan de Gangaram Pandayweg is 9 van de 32 kilometer aangelegd. De asbestbuizen te Albina worden momenteel vervangen. SWM is bezig met een nieuw zuiveringsinstallatiestation van 13 miljoen euro. Ook asbestbuizen in Paramaribo worden vervangen. Verbetering van de watervoorziening in districten Saramacca, Commewijne en Coronie waarbij de capaciteit zal worden opgevoerd. Enkele dorpen in het binnenland zullen van drinkwater voorzien worden.- Ultimo eind 2019 worden diverse dorpen in het binnenland van stroom voorzien.- De Johan Adolf Pengel luchthaven wordt vergroot en gemoderniseerd. "Wij zijn bezig een job te doen. En wij gaan ons niet laten afleiden door mensen die vinden dat de regering naar huis moet. Welke regering gaat naar huis? De regering gaat naar huis wanneer het volk dat wil".