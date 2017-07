Monseigneur Diego Padrón is een uitgesproken criticus van president Nicolás Maduro. (Foto: Getty Images)





Maduro heeft in mei een decreet uitgegeven om een ‘burgerlijk’ parlement in te stellen dat een nieuwe grondwet zal schrijven. De oppositie boycot de stemming om de leden van het congres te kiezen. De verkiezing vindt plaats op 30 juli."Deze nationale vergadering zal met geweld worden opgelegd en het resultaat ervan zal zijn dat de constitutionele status aan een militaire, socialistische, marxistische en communistische dictatuur zal worden gegeven," zegt Monseigneur Padrón.De Venezolaanse Episcopale Conferentie, die de bisschoppen van het land bijeenbrengt, beschouwt de voorgenomen ‘burgerlijke’ vergadering van Maduro als "onnodig en ongemakkelijk", voegt hij eraan toe. Hij heeft ook de aanval op leden van de door de oppositie gecontroleerde Nationale Vergadering bekritiseerd. Aanhangers van Maduro hebben woensdag het Congres tijdens een zitting bestormd en hebben parlementsleden aangevallen met stokken en pijpen."Deze aanval toont dat de regering onwillig is geweld te voorkomen," zegt Monseigneur Padrón, die in de afgelopen jaren meerdere keren de regering van Nicolás Maduro heeft gekritiseerd.De oppositie heeft Maduro's plannen om een burgervergadering in te stellen om de grondwet te herschrijven sterk bekritiseerd. Ze zegt dat het een poging van de president is om zijn macht te versterken door de Nationale Vergadering die door de oppositie wordt gecontroleerd, op een zijspoor te zetten.Maar Maduro stelt dat zijn besluit vrede zal brengen in Venezuela, waar sinds 1 april meer dan 90 mensen zijn gedood in protest gerelateerd geweld. Hij heeft de oppositie beschuldigd van het beramen van een rechtse staatsgreep tegen zijn socialistische regering.Venezuela gaat gebukt onder een ernstige economische crisis, met een tekort aan veel goederen, hoge inflatie en welig tierende misdaad. De oppositie beschuldigt Maduro en zijn voorganger, wijlen Hugo Chavez, van wanbeheer van de economie.