Een deel van de medewerkers dat gezorgd heeft voor de verwerking van de mango's. De heren die geholpen hebben bij inladen en inspectie van de container. (Foto: Wi! Uma Fu Sranan)





"Verwerking van groene mango is niet onze core business, maar wij staan voor alles open en grijpen alle kansen aan," zegt Lieuw-A-Soe. De coöperatie is bekend om de productie van cassave pap. De Associatie van Surinaamse Fabrikanten en Suriname Business Center heeft de Wi! Uma Fu Sranan benaderd om mee te doen aan een export readiness programma. Hierdoor is het contact gelegd met importeurs van Trindad & Tobago en Barbados.Een Trinidadiaanse importeur heeft aangegeven behoefte te hebben aan groene mango's. "Wij zijn die uitdaging aangegaan en hebben hem aangegeven dat wij de order zullen klaarmaken en leveren. Deze order heeft ervoor kunnen zorgen dat bijkans vijftien jongelui, die werkloos zijn, in staat zijn gesteld twee maanden lang groene mango’s aan te leveren. Deze jongeren hebben aangegeven vaker met ons te willen werken. Daarnaast hebben twaalf vrouwen een job bij de verwerking gehad," deel Lieuw-A-Soe mee. Het is niet van een leien dakje gegaan, maar het project is geslaagd."Goed nieuws is, dat vanwege het feit dat wij deze order hebben kunnen leveren, de afnemer de intentie heeft het proces tot eindproduct ook in Suriname te laten geschieden. Wij hebben nu vaste afspraken met deze afnemer en mogen ieder seizoen de half verwerkte mango’s leveren." De mango wordt naar Trinidad & Tobago verscheept. Het gaat om een order van 9.500 kilo mango.De groene mango is geraspt, gezouten en half gedroogd. Het product heeft alle inspecties doorstaan. "Ieder mango seizoen mogen wij net zoveel mango verwerken als wij aankunnen. Het liefst zou de afnemer nu reeds twee containers ontvangen," meldt Lieuw-A-Soe dolblij.