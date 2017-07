Ro Kolf verzorgt een les tijdens de Voetbal Coach Trainer cursus.





Twee opleidingen zijn afgelopen weekend in Nickerie van start gegaan om sport in het district te bevorderen. De Stichting Instituut Sport Opleidingen (SISO) is begonnen met de cursus voetbal Coach-Trainer C en de Surinaamse Zwembond met de 1ste zwemonderwijzersopleiding in Nickerie.Aan de cursus voetbal coach-trainer C, nemen 20 cursisten deel. Volgens een van de coördinatoren van de opleiding, Ronny Rakijo, bestaat deze week nog ruimte voor inschrijving. De cursus wordt verzorgd in het TRC gebouw op het complex van de OS van Pettenpolder. De voorzitter van de Nickerie Voetbal Bond, Asraf Pierkhan, heeft zijn ondersteuning gegeven zodat het praktische gedeelte van de cursus in het Nickerie Stadion afgewerkt kan worden. Deze cursus zal drie maanden duren.Het is de eerste keer dat de Surinaamse Zwembond een zwemopleiding op dit niveau verzorgt in Nickerie. Bij deze opleiding hebben zich 35cursisten zich aangemeld. Het theoretische deel van de cursus wordt verzorgd in een van de leslokalen van het Scholen Gemeenschap Nickerie en de praktijklessen zullen in het Algemeen Zwembad gehouden worden.Behalve The Whales, hebben ook twee andere zwemverenigingen een verzoek gedaan om lid te worden van de Zwembond. Na deze opleiding zal er een trainersopleiding volgen zodat de zwemwedstrijden op een hoger niveau gebracht kunnen worden. Die opleiding is op MBO niveau en is erkend door het ministerie van onderwijs. De zwemonderwijzersopleiding duurt zes maanden.Edgar van Genderen