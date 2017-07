De zangvogelwedstrijden in Nickerie vanmorgen.





Bij de voortzetting van het Reza Karamatali juni toernooi vanochtend, waren er ongeveer 50 vogelliefhebbers getuige van de wedstrijden gehouden door de stichting Zangvogels Nickerie (ZaNi). Vandaag zijn de laatste wedstrijden gehouden in de algemene ronde.Volgend weekend wordt er een begin gemaakt met de kwartfinales. Dan zal men ook in de pikolet klasse van start gaan in dit toernooi. Dan zullen er maar vier van elk van de drie vogelsoorten het tegen elkaar opnemen om uiteindelijk kampioen te worden in hun klasse. Doordat er maar vier houders van pikolets zich hebben inschreven voor het toernooi komen zij pas volgend weekend in actie.De uitslagen:Derrick Fung Fen Cheung2 - Shaam Harnam3.: 38 - 18Adjaipaal Baidjoe - Rakesh Praladsingh: Adjaipaal wint reglementair.Ashok Sardha2 - Steven Sanawi1.: 0-0. Ashok Sardha wint na loting.Errol Banarsi2 - Jetinder Premchand2.: 34-6Edgar van Genderen