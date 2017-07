De cover van het boek 'De kaarten op tafel'.





Hiralal is medeoprichter van Lionsclub Parwani en van de minder bekende vereniging SORES. Als sponsor van baithakgana-muziek kruiste hij de degens met zijn vriend, zakenman Diepnarain Benie. Ook buiten de eigen gemeenschap – hij was jarenlang voorzitter van de Surinaamse Cricket Bond – leverde Hiralal zijn bijdrage aan de ontwikkeling van zijn geliefde Suriname.Volgens de auteur beschrijftgebeurtenissen die in de Surinaamse politieke, maatschappelijke of culturele geschiedenis nauwelijks bekend zijn. Zo schrijft Roy Khemradj uitvoerig hoe pandit Dewprakash Patanjal, die uit India naar Suriname uitgezonden was om voor de Arya Samaj-gemeenschap te werken, door persoonlijk ingrijpen van VHP-voorzitter Jagernath Lachmon, in november 1958 Suriname werd uitgezet omdat deze populaire pandit een gevaar werd voor het gezag en de autoriteit van de VHP-voorzitter.Khemradj: “Ram vertelde gedetailleerd wat er zich op de achtergrond afspeelde tussen Jagernath Lachmon en Johannes Mungra, medeoprichter van de VHP, tevens secretaris van de Arya Prathinidi Sabha Suriname. Ram was toen het jongste bestuurslid van deze Arya Samaj-organisatie en mocht met Mungra mee naar beraadslagingen van de VHP-top, thuis bij Mungra aan de Zwartenhovenbrugstraat en Ram mocht ook mee naar Trinidad & Tobago om pandit Patanjal op te halen. In het boek beschrijf ik in het subhoofdstuk, een verhaal van historische waarde dat nog in geen enkele publicatie over de VHP of over Lachmon is vastgelegd.”Deze gebeurtenis illustreert volgens Khemradj dat levensverhalen van ouderen de moeite van het registreren waard zijn. Ze leveren interessante informatie die onze Surinaamse geschiedenis verrijken. “Ik ben ervan overtuigd dat historici of wetenschapperskunnen gebruiken voor hun werk. Toen ik aan het boek begon werd mij vaak gevraagd wat Hiralal allemaal heeft gedaan voor de samenleving dat ik over hem ga schrijven? Het antwoord ligt vanaf komende week bij VACO waar het boek verkrijgbaar zal zijn.