Leopoldo Lopez wordt bejubeld door aanhangers voor zijn huis in Caracas. (Foto: Reuters)





De oppositieleider is in 2014 gevonnist tot 14 jaar voor het aanmoedigen van geweld tijdens de anti-regeringsprotesten in dat jaar. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Het Hooggerechtshof heeft gezegd dat hij om gezondheidsredenen is vrijgelaten.Maduro zegt dat hij de uitspraak van de Hoge Raad "respecteert" en "ondersteunt", maar heeft gevraagd om een "boodschap van vrede en rectificatie" in het land. Uren na zijn bevrijding heeft Lopez zijn aanhangers opgeroepen om door te gaan met protesteren in de straten tegen Maduro.De oppositie in Venezuela oppositie en internationale machten hadden al lang de vrijheid van Lopez geëist. Luis Almagro, voorzitter van de Organisatie van Amerikaanse Staten, zegt dat de beslissing van de rechtbank een gelegenheid biedt voor nationale verzoening.Henrique Capriles, een voormalige presidentskandidaat van de oppositie, benadrukt "dat hij (Lopez) zijn volle vrijheid moet krijgen samen met alle politieke gevangenen", meldt Reuters.De vader van Lopez gaf de Spaanse radio een glimp op het leven van zijn zoon achter de tralies. 'Enkele dagen geleden hadden ze hem gedurende drie dagen in de isoleercel geplaatst zonder licht of water'. Hij zei dat zijn zoon nu een elektronische enkelband draagt zodat de autoriteiten zijn bewegingen kunnen volgen.