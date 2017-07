President Desi Bouterse luistert naar de jongeren van Para. (Foto: Leroy Troon)





"Wij bieden onze verontschuldiging aan," zei de president. Het is de plicht van de regering om de jonge topsporters te ondersteunen. Zij winnen medailles voor Suriname. Bouterse merkte op dat de jongeren zich dag en nacht inzetten om zo een niveau te bereiken. Zij kunnen niet aan hun lot worden overgelaten. "Onze verontschuldigingen en gelooft u me. In de naaste toekomst zult u kennis maken met het Kabinet van de President."De NDP-topman merkte op dat de twee motoren van de partij zijn jongeren en vrouwen en de ervaring van ouderen. Zij moeten de jongeren begeleiden opdat zij niet dezelfde fouten maken die de ouderen hebben gemaakt. Hij wees op de invulling in De Nationale Assemblee en de hoge posities die jongeren bekleden, zoals directeuren van bedrijven.