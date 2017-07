NDP-fractieleider André Misiekaba spreekt de menigte toe in Para. Hij roept de partijleden op om de eenheid te bewaren. (Foto's: Leroy Troon)





Misiekaba had drie boodschappen. Hij stond lang stil bij de eenheid in de partij. Door gezamenlijk te werken zal de overwinning in 2020 groots binnengehaald worden. De afgelopen verkiezing heeft de paarse partij 26 zetels gewonnen. Saamhorigheid is belangrijk. Hij noemde Para als voorbeeld waar door een hechte eenheid alle drie zetels zijn veroverd.De tweede boodschap van Misiekaba was dat de situatie in het land moeilijk is, maar niet uitzichtloos. Ondanks de moeilijke economische situatie wordt er enorm geïnvesteerd. De politicus noemde onder andere investeringen in de verzekeringsbranche, het bankwezen, Kirpalani die een duur winkelpand opzet, Fernandes Bakkerij die tien miljoen US dollars investeert in een nieuwe bakkerij. "De situatie is niet uitzichtloos, niet hopeloos, geloof in de regering. Wij komen er wel," concludeerde Misiekaba.De NDP-fractievoorzitter had ook een boodschap voor zijn politieke tegenstanders."De NDP-beweging is niet te stoppen," zei hij. Wie in 2020 in de regering wil zitten, moet naar de NDP komen. Alles zal paars gekleurd worden. Hij bedankte de NDP-voorzitter, president Desi Bouterse, voor de wijze waarop hij leiding geeft aan de partij en het land.