Een ambtenaar van de Bijstand en Beveiligingsdienst Suriname (BBS) heeft de 37-jarige Mohamed A. neergeschoten met zijn dienst vuistvuurwapen. De ambtenaar had zijn voertuig geparkeerd op de berm langs de Gongrijpstraat.Omstreeks 00.40 uur afgelopen maandag zag hij een man naast zijn auto staan. Die man rende hard weg toen de ambtenaar naar hem toe liep. Mohamed A. werd in het voertuig aangetroffen. Het gelukte A. om uit het voertuig te stappen waarna hij de benen nam. A. gaf geen gehoor aan de sommatie van de BBS’er om te blijven staan.Na een waarschuwingsschot heeft de ambtenaar gericht op A. geschoten. Na medische behandeling is A. in verzekering gesteld. A. was het voertuig binnen gedrongen nadat het rechterportier geforceerd was. Zijn comparant is nog voortvluchtig. Dit meldt de politie Public Relations.