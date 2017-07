Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.





Het interview van de minister gaat op social media rond. Velen spreken hun walging uit over de uitspraken. De minister om een reactie gevraagd of hij intussen spijt heeft van zijn uitlatingen, zegt aan Starnieuws dat hij achter zijn woorden staat. Hij merkt op dat Ori hem steeds in verschillende programma's bespreekt. De druppel die de emmer heeft doen overlopen is dat Ori opin gesprek met Gerold Vliet heeft gezegd dat de minister in het complot betrokken is om zijn reputatie te schaden. Ori vindt dat er karaktermoord plaatsvindt en dat hij politiek beschadigd moet worden. Hij voert aan dat Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) zijn naam heeft genoemd tijdens de begrotingsbehandeling.Ori is begin deze maand vervangen als lid van de Accreditatieraad van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Hij was vanaf het begin (zeven jaar) in de raad en is vervangen door Yvonne Baal door de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Peneux benadrukt dat het bestuur van de universiteit besloten heeft Ori te vervangen. Hij is boos over dat Ori suggereert dat de minister ook hierachter zit. De bewindsman keurt het af dat hij in een conflict tussen twee personen erbij is gesleept.Peneux vindt dat de reputatie van de universiteit te grabbel wordt gegooid. Iedereen wordt besproken. In het programma van het ministerie zegt Peneux: "Ori je moet je diep schamen. Je moet je diep schamen dat je een universiteit van ons zo te grabbel wil gooien en je wil nog zeggen mensen zijn trots op uw performance. En als dat nog niet zo erg is, dat je niet eens de ballen hebt tussen uw benen om naar de minister van Onderwijs te komen, en te vragen in hoeverre iets waar is. U begint nu uw hachje te beschermen door te zeggen 'de minister is bezig met een scenario tegen u'. U moet u diep schamen. U bent een waardeloze wetenschapper, want een wetenschapper doet uitspraken op basis van feiten. U bent een waardeloos mens. En als dat niet genoeg is, hebt u dagen en maanden het 'achterstewerk' van de president willen likken voor functies. En als dat u niet lukt, dan gaat u een regering bekritiseren."Peneux deelt in het Onderwijsprogramma mee dat Ori een ongeloofwaardig mens is voor de totale staf van het ministerie. Als hij karakter had zou hij geen twee lonen ontvangen en buiten zitten te schreeuwen hoe mensen corrupt zijn. "U bent een corrupteling en ik heb u gepakt. Dat moet u ervaren en mij niet door het slijk halen. Uiteindelijk ben ik minister en de macht en de kracht en het gezag van het ministerie zit in mijn handen. Als u ooit minister wil worden, moet u wachten totdat uw partij ooit wint. Of dat ooit in 2050 u het kan worden. Maar zolang de NDP er is, zal NDP regeren over Suriname en u moet respecteren dat de regering Bouterse aan de macht is en dat ik een Boutist ben in merg en been. En ik ga mijn president niet laten vallen voor Pietje Puk Chubby Checker als jou als mens," beklemtoont de bewindsman.