De VHP wenst duidelijk te maken dat zij dit soort gedrag niet accepteert. Niet tegenover Mathoera, noch tegen elk ander lid van de partij. De VHP doet dan ook een oproep aan de NDP-leiding om terug te keren naar de weg van zakelijke discussies. Luisteren naar kritiek is geen zwakte, advies overnemen ook niet, wijze raad van een vrouw aannemen is alleen maar verstandig, meent de partij."De aanvallen van de NDP, die tegenover de VHP-leider meestal racistisch van aard zijn, ruiken dit keer ook naar seksisme. Kennelijk is kritiek van een vrouw maar moeilijk te verteren in de macho cultuur van de regering. Het is voor eenieder zichtbaar dat de regering en haar ondersteunende coalitie falen in hun beleid. Duidelijk, zakelijk en helder geformuleerde kritiek van een vrouw is voor sommigen te veel. In plaats van nota te nemen van de kritiek of het beleid om te buigen, kiest de NDP voor de weg van persoonlijke aanvallen, insinuaties en karaktermoord," zegt de VHP.De memoreert al vaker gezegd te hebben dat schelden op de oppositie en haar leider geen alternatief is voor falend beleid. "Het lost de economische crisis waar ons land in verkeert niet op. In plaats van de oppositie te bestrijden, zou men de criminaliteit moeten bestrijden zodat burgers zich weer veilig voelen, thuis en op straat."Voor de VHP is het duidelijk dat deze NDP-campagne van ‘dirty tricks’ niet zal werken. "De steun voor Krishna Hussainali-Mathoera uit alle geledingen van de partij en uit brede delen van de samenleving is hartverwarmend."