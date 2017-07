Mensen lopen langs een billboard van oppositieleider Leopoldo Lopez die na drie jaar gevangenisstraf onder huisarrest is geplaatst. (Foto's: Reuters)





Lopez is veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor het aanmoedigen van geweld tijdens antiregeringsprotesten in 2014. Het Hooggerechtshof heeft gezegd dat hij vanwege gezondheidsredenen is vrijgelaten. Lopez die gevangen werd gehouden in een gevangenis nabij Caracas, heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig was. Het is hem verboden een ambtelijke functie te bekleden.Zijn vrouw had geklaagd dat ze langer dan een maand niet was toegestaan om Lopez te zien, maar vrijdag tweette ze dat ze een uur lang met haar man mocht zijn. In mei publiceerde de overheid een video van Lopez in zijn cel na aanhoudende geruchten dat hij was vergiftigd en was gehospitaliseerd. In de video zei Lopez dat hij het goed maakte en niet wist waarom hij een ‘bewijs van leven’ moest geven.Venezuela is in de ban van een golf van antiregeringsprotesten, een soortgelijke waarvoor Lopez gevangen is gezet. De oppositie vraagt om vervroegde verkiezingen en vrijlating van oppositie politici die in de afgelopen jaren zijn gevangen genomen. Ze vindt dat de socialistische regeringen van president Nicolas Maduro en zijn voorganger, wijlen Hugo Chavez, de economie slecht hebben bestuurd sinds ze aan de macht kwamen in 1999.Het huisarrest van Lopez komt op een moment dat Venezuela wordt overspoeld door demonstraties tegen president Maduro. De socialistische leider worstelt met een zware economische crisis en wereldwijde kritiek om de macht van het door de oppositie geleide congres over te nemen.De 46-jarige Lopez, die van de Harvard universiteit is afgestudeerd en een burgemeester was, heeft voor de dageraad vandaag de Ramo Verde militaire gevangenis verlaten en is herenigd met zijn vrouw en twee jonge kinderen, zeggen familieleden.“Enkele dagen geleden hebben ze hem drie dagen in de isoleercel gezet zonder licht of water,' vertelt zijn vader, met dezelfde naam, in een interview met de Spaanse radio. "Hij knuffelt zijn kinderen, hij is met zijn vrouw ... Ik ben blij, hij is natuurlijk gelukkig." Hij voegt eraan toe dat zijn zoon een elektronische tag draagt zodat de autoriteiten hem kunnen volgen.De oppositie heeft Lopez lang een politieke gevangene genoemd, en leiders over de hele wereld, waaronder de Amerikaanse president Donald Trump, hebben zijn vrijlating geëist. Maduro heeft jarenlang geweigerd om Lopez gratie te verlenen. Hij heeft hem beschreven als een gevaarlijke terrorist die probeerde om hem af te zetten door straatgeweld.Oppositieleiders hebben de terugkeer van Lopez naar zijn huis verwelkomd, maar zeggen dat hij volledige vrijheid moet krijgen samen met enkele andere honderden andere gevangenen die tegen Maduro zijn. De overheid zegt dat alle gevangen activisten op legitieme aanklachten worden gehouden, waaronder plannen voor een staatsgreep. Het lijkt erop dat president Maduro met de terugkeer van Lopez de druk in het land wil verlichten, maar er zijn geen tekenen van concessies op andere gebieden tegenover de oppositie.Lopez is de telg van rijke families en een directe afstammeling van de zus van de Latijns-Amerikaanse onafhankelijkheidsheld Simon Bolivar en van de eerste president van Venezuela, Cristobal Mendoza. Hij heeft ambities om president van Venezuela te worden en zou waarschijnlijk één van de populairste oppositie kandidaten zijn in toekomstige verkiezingen.