De vertrekkende gynaecoloog Diederik Smit (midden). Naast hem Jenny Pelswijk en rechts directeur Antoine Elias van MMC.





Trishika en Abdul, twee baby’s die deze week zijn geboren in het Mungra Medisch Centrum (MMC), hebben een truitje ontvangen. De gynaecoloog Diederik Smit laat, voordat hij definitief zijn dienstverband met het ziekenhuis beëindigt, 300 stuks van die kindertruitjes achter. Hij wil met de schenking bijdragen aan het verspreiden van de boodschap dat borstvoeding de beste voeding is voor het pasgeboren kind.“Alleen borstvoeding toedienen in de eerste zes maanden brengt ontzettend veel voordelen met zich mee voor zowel de moeder als het kind”, verklaart de medische specialist. Hij benadrukt dat in moedermelk alles voorkomt wat het kind nodig heeft.Het hoofd van de afdeling ‘Verloskamer’, Jenny Pelswijk, schetst in haar toespraak de vertrekkende gynaecoloog als “de motor bij hun streven om uit te groeien tot een ‘babyfriendly hospital’. We waren soms half niet zo warm als dokter Smit.” De verpleegkundige deed een verzoek aan de directeur van het ziekenhuis , Antoine Ellias, om het gebaar van de gynaecoloog naar de baby’s toe “uit te breiden met een baddoekje zodat de moeder haar borst kan toedekken terwijl ze het kind aanlegt.” Elias antwoordt dat concrete mogelijkheden bestaan om het verzoek van Pelswijk gestalte te geven.De MMC-directeur zegt het te waarderen dat Smit steeds initiatieven onderneemt om de kwaliteit van de dienstverlening van het ziekenhuis in Nickerie te verhogen.De Nederlandse specialist kwam, sedert 1996, met een regelmaat naar het district om er te werken. “Ik zeg het met verdriet, maar ik kom niet meer terug." Een vakantie in Suriname sluit hij niet uit.