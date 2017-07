Een deel van de sporttassen met cocaïne.





Het verderfelijke spul is ontdekt door de honderd procent controle die wordt toegepast sinds kort op de haven. Daarvoor werden bij steekproef containers opengemaakt en gecontroleerd.Starnieuws verneemt dat de tassen in meer dan vijftien containers met houtblokken zijn gevonden. Het hout zou verscheept worden naar Antwerpen, België. Er zijn nog geen officiële mededelingen gedaan over deze gigantische onderschepping van drugs.