Tientallen betogers zijn aangehouden in Hamburg nadat ze voertuigen en barricades in brand hadden gestoken. (Foto: Getty Images)





Het besluit erkent de terugtrekking van president Donald Trump uit de klimaatovereenkomst van Parijs zonder de verplichting van andere landen te ondermijnen. Het compromis komt na gewelddadige protesten in de gaststad.In de verklaring van de gezamenlijke top die vandaag, zaterdag, is uitgegeven, staat: "We nemen kennis van de beslissing van de Verenigde Staten om zich te onttrekken aan de overeenkomst van Parijs." De leiders van de andere G20-landen hebben echter ermee ingestemd dat het akkoord "onomkeerbaar" was.De Duitse bondskanselier Angela Merkel die de compromisovereenkomst bevestigt, zegt dat zij de positie van Trump in de Parijs-overeenkomst nog steeds betreurt, maar ze is verheugd dat de andere 19 landen zich tegen een heronderhandeling van het akkoord hebben verzet. Zij heeft de eerste dag van de besprekingen op vrijdag beschreven als "erg moeilijk".De leiders hebben eerder ook afzonderlijke gesprekken in Hamburg gehouden. President Donald Trump ontmoette de Britse premier Theresa May. Hij zei dat een handelsovereenkomst tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk snel zou worden ondertekend. Na zijn ochtendvergadering met May, zei Trump dat hij "zeer snel" een "zeer krachtige" handelstransactie tussen de twee landen verwachtte.De G20 (Groep van Twintig) is een top voor 19 landen, zowel ontwikkelde als ontwikkelende, plus de Europese Unie. Er zijn grote protesten in de straten van Hamburg geweest, waarbij demonstranten en gewapende politie in de vroege uren van zaterdag slaags met elkaar raakten.Demonstranten - die protesteerden tegen de aanwezigheid van Trump en de Russische president Vladimir Putin, de klimaatverandering en de wereldwijde rijkdom ongelijkheden - hebben voertuigen en barricades in brand gestoken, gooiden met stenen op de politie en hebben winkels geplunderd.Op een gegeven moment achtervolgde de politie demonstranten over daken, terwijl andere politieagenten in de straten waterkanonnen tegen de betogers gebruikten. Bij de protesten zijn bijna 200 politieagenten gewond geraakt. Tientallen betogers zijn aangehouden.