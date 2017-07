Betogers hebben winkels vernietigd en geplunderd tijdens protesten tegen de G20-top in Hamburg, Duitsland. (Foto: Reuters)





Zware gewapende politie-commando's zijn ingerukt nadat activisten gedurende een groot deel van de dag hadden geprobeerd om de controle in de straten te krijgen. Ze trotseerden meer dan 15.000 politieagenten, stichtten brand, sloegen aan het plunderen en wierpen barricades op.Nu de ontmoetingen tussen de leiders van de 20 grootste wereldwijde economieën ten einde komen, is de politie afgestormd op de laatste vasthoudende betogers die zich in de Schanzenviertel-wijk hadden verzameld. Het gebied staat bekend om zijn linkse activisme en cultuur van haken.Met nog twee maanden te gaan naar een eventuele herverkiezing, had bondskanselier Angela Merkel gehoopt om de groeiende mondiale leidersrol van Duitsland te versterken met een demonstratie van zijn onwrikbare inzet voor vrijheid van meningsuiting, vergadering en verzet door de top in het centrum van een stad met een trotse radicale traditie te houden.Betogers staken auto’s en vrachtwagens in brand, sloegen ramen van banken kapot, plunderden winkels, sloopten het wegdek en andere voorwerpen voordat de politie in staat was de rust te herstellen. Ongeveer 197 politieagenten zijn na twee dagen van botsingen in de havenstad gewond geraakt. De politie heeft tientallen arrestaties gepleegd.In een nabijgelegen wafelrestaurant heeft de 32-jarige Mohammad Halabi de scènes met groot ongeloof gevolgd. Hij is 18 jaar geleden als Syrische vluchteling in Duitsland gekomen. “Ze zijn gek. Ik kan mijn ogen niet geloven', zegt hij. "Ze hebben zo'n mooi land en ze vernietigen het."Maar de G20-deelnemers zeiden dat ze betogers nog nooit zo dichtbij een dergelijke top hadden gezien dan in Hamburg. Ze hebben het werk van de politie om het evenement veilig te houden, geprezen. De gok van Merkel is geslaagd."Ik heb elk begrip voor vreedzame demonstraties, maar gewelddadige demonstraties zetten mensenlevens in gevaar," zei Merkel eerder. De meesten van de 100.000 betogers waren vreedzaam. Ze hielden borden op waarop stond dat de G20-leiders niet welkom waren. Ze reden ook in een massale fietsprotest door het stadscentrum met felgekleurde uniformen.Toen wereldleiders, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping, zich voor een Beethoven concert in de Elbphilharmonie concertzaal aan de ene kant van de rivier verzamelden, protesteerden de betogers met muziek van Jimi Hendrix van de andere kant.Maar in de meest dramatische scènes van de nacht, zette de politie de achtervolging in van leden van de radicale Black Bloc-beweging. Deze groepering wil het kapitalisme omver werpen. Ze vluchtten over steigers waar ze onderdak zochten op daken. Onder de daken staken ze barricades in brand die een dikke rook ontwikkelden.Ondanks de chaos die gedurende een groot deel van de dag delen van de stad bedreigde, bleef de top met duizenden deelnemers uit tientallen landen, grotendeels onaangetast.De politie heeft geweigerd de straat te ontruimen om de autocolonne van de Amerikaanse presidentsvrouw, Melania Trump, toe te laten haar hotel te verlaten voor een rondleiding in de historische haven. De protesten hebben gezorgd voor vertragingen van bussen die de bezoekers naar het staatsdiner aan het eind van de vergaderingen, moesten vervoeren.