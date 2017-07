Minister Dodson merkt op dat C-47 zich uitgesproken heeft tegen verhoging van de tarieven van de nutsvoorzieningen. "Maar als de bond meer geld wil hebben, kunnen wij dat alleen maar via tariefsverhoging geven," stelt Dodson. Hij voert aan dat de situatie van het bedrijf uitgebreid is besproken met de bond. "Wat er niet is, kunnen wij niet geven," zegt de bewindsman.Robby Berenstein, voorzitter van C-47, stelt dat het niet alleen gaat om de collectieve arbeidsovereenkomst. Diverse leden hebben geklaagd dat de directeur personeelsleden intimideert. Zij worden in de gaten gehouden via onder andere camera's. Oosterling vindt het absolute onzin dat hij personeel intimideert. Hij zegt zakelijk om te gaan met personeel. Oosterling merkt op dat er een camera is geplaatst bij klantenservice. Dit is ter bescherming van de klant en voor de veiligheid van het personeel.Dodson en Oosterling vinden het jammer dat de vakbond heeft besloten om in actie te gaan, terwijl er een advies ligt van de Bemiddelingsraad. Het is juist de bond die besloten heeft bemiddeling te vragen. Oosterling benadrukt dat ondanks de staking de watervoorziening gegarandeerd is.