De deelnemers aan de 38ste Vergadering van Regeringsleiders van de Caribbean Community (Caricom) in Grenada.





De regeringsleiders hebben benadrukt dat het proces een interne Surinaamse aangelegenheid is, zegt de voorlichting van Buza. Op de agenda stonden verder toekomstige handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk(UK) post-Brexit, regionaal toerisme, Niet-Overdraagbare Aandoeningen, Herstelbetalingen en mogelijkheden voor ontwikkelingsfinanciering en Luchttransport.Suriname haalde ook de kwestie van de export van doksenvlees naar Trinidad en Tobago aan. Er zal worden afgestemd tussen partijen om deze zaak verder te bespreken en af te ronden.Barbados, St. Lucia, Guyana, Grenada, de vice-chancelor van de Universiteit van de West Indies en de directeur-generaal van de Organisatie van Eastern Caribbean States waren ingenomen met het voorstel van Suriname om op de eerstvolgende Staatshoofden Vergadering in 2018 te praten over jeugdontwikkeling: ‘Youth Engagement and the Recognition of Sport as an instrument for Development’.Aanleiding tot het voorstel is niet alleen het recente succes van enkele Surinaamse jongeren op het gebied van sport, maar ook de noodzaak om jongeren structureel te betrekken bij de werkzaamheden van de Caricom-organen en in het bijzonder bij de Staatshoofden Vergadering, zegt Buza.Suriname ondersteunde het voorstel van Guyana over het ontwikkelen van een inclusieve regionale toerisme strategie, met de nadruk op het eco-toerisme. Dit onderwerp zal verder besproken worden in de Samenwerkende Raad Suriname-Guyana.Pollack-Beighle en Max Charles Fernandes, minister van Buitenlandse Zaken van Antigua & Barbuda hebben een Memorandum of Understanding (MoU) voor verdere samenwerking op het gebied van handel, toerisme, sport, cultuur en landbouw ondertekend. De MoU is in Paramaribo voorbereid door de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, en de minister van Handel, Industrie, Sport en Cultuur van Antigua & Barbuda, Chet Greene.Er zijn verder ook bilaterale ontmoetingen geweest met Julie Bishop, de minister van Buitenlandse Zaken van Australië; Thomas Shannon, de Under-Secretary of States van de Verenigde Staten van Amerika; Luis Martino, de ambassadeur van Argentinie voor Caricom; Konstantin Zhigalov, de ambassadeur van Kazakhstan voor Caricom; Yin Hengmin, de speciale afgezant van de Volksrepubliek China en Valdrack Ludwig Jaentschke, de ambassadeur/vice-minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua.De besluiten op de vergadering zijn bindend voor de lidstaten. Suriname heeft de overeenkomst tot oprichting van het Caribisch Centrum voor Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie (CCREEE) en het Protocol tot wijziging van het Herziene Verdrag van Chaguaramas om de Raad voor Nationale Veiligheid en Rechtshandhaving (Consle) als Orgaan van de Gemeenschap en het Caricom Implementatieagentschap voor Misdaad en Veiligheid (Impacs) op te nemen als instituut van de Gemeenschap, getekend, meldt Buza.