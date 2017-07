Miyuki Shino, tweede secretaris van de Japanse ambassade bij de afronding van het GGP-project in Tepu.





Miyuki Shinoe, tweede secretaris van de ambassade van Japan hield een toespraak bij de afsluiting van het project. Zij gaf aan dat sterke bilaterale betrekkingen niet alleen via intergouvernementele interactie, maar ook door middel van coöperatieve inspanningen op gemeenschap gebaseerd, grassroots niveau, worden gebouwd. Japan heeft financiële steun gegeven aan het project voor renovatie van traditionele klinieken in de dorpen Tepu, Apetina en Sipaliwini in het kader van Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, ook bekend als de GGP.Doel van het GGP-project is het ontwikkelen en verbeteren van duurzame gezondheidszorg voor de inwoners van de zuidelijke binnenlandse dorpen Tepu, Apetina en Sipaliwini. Tussen de ambassade van Japan en het ACT in Suriname bestaat er een actieve samenwerking. In de afgelopen vijftien jaar heeft het ACT zich ingezet voor de verbetering, bescherming en het behoud van inheemse en marron gemeenschappen in Suriname, zegt de voorlichting van de organisatie.De bestaande gezondheidsklinieken in Tepu, Apetina en Sipaliwini zijn gerenoveerd waarbij rekening is gehouden met de hygiënische, veiligheids- en afvalbeheersomstandigheden van deze centra. Onder meer wasbakken, diepvriezers, kasten, wachtstoelen, basis medische benodigdheden (zoals EHBO dozen) zijn aangekocht en er zijn zonnepanelen geïnstalleerd.