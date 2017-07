Baarn werd onwel vanmorgen. Nog voordat de ambulance kwam, overleed hij. De cultuurkenner werd 71 jaar. Staphorst benadrukt dat Baarn bijzonder veel heeft betekend voor de organisatie en voor cultuur. Hij heeft groot en klein onderwezen. Moraal en ethiek stonden hoog in zijn vaandel.Suriname verliest een groot cultuurspecialist in Baarn. Hij heeft grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kunst en cultuur. Hij is bekend als de man van de Alakondre drum. Zijn kennis oversteeg de Afro-Surinaamse cultuur.