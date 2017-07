Deurwaarder Maya Matawlie. (Foto: JusPol)





“Het werk is veel. Het is geen overheid werktijd, maar u zal soms tot laat werken. Daarvoor hebt u flexibiliteit en inventiviteit nodig voor het uitvoeren van uw werkzaamheden, want ook zaken van het ministerie met name Rechtszorg kunnen in botsing komen met zaken van het Hof. En daar moet u goed kunnen managen”, zei Rasoelbaks. Hij benadrukte de goede contactuele samenwerking met het diensthoofd van Rechtszorg en met de griffie van het Hof. Het is een duale enerverende job, merkte Rasoelbaks op.De pg gaf mee aan de deurwaarder dat zaken op haar pad zullen komen, maar dat ze te allen tijde op een integere wijze ermee moet omgaan bij het uitvoeren van haar taken. Ook de voorzitter van het bestuur van de vereniging voor Deurwaarder, Gina Halfhuid, is ingegaan op de integriteit en loyaliteit die Matwalie in de uitvoering van haar werkzaamheden aan de dag moet leggen. “Het zal niet een makkelijke uitdaging zijn, confidentialiteit moet hoog in acht worden genomen, anders zal de vereniging niet schromen op te treden”.De nieuwe deurwaarder belooft haar uiterste best te doen om het op zich genomen verantwoordelijkheid naar eer en geweten te dragen, meldt de afdeling Voorlichting van Justitie en Politie.